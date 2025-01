Gracyanne Barbosa faz declaração surpreendente sobre Belo no BBB 25

A musa fitness está causando no BBB 25. O programa, que começou na última segunda-feira (13), repercutiu na web com as declarações de Gracyanne Barbosa. A fisiculturista, comentou sobre o seu ex-marido, o cantor Belo durante um bate-papo com outros confinados.

Enquanto a beldade treinava, Diego Hypólito comentou sobre o seu carinho pelo artista. "Sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo num nível...", comentou o ginasta ao se aproximar de Gracyanne, que respondeu o "camarote".

Sem demonstrar ressentimento, Gracyanne concordou com o famoso e afirmou que também ama o artista: "Eu também amo. Belo é muito incrível, fica tranquilo", disse a musa demonstrando apreço e respeito pelo cantor com quem foi casada durante 16 anos.

Entretanto, a conversa sobre pagode continuou rendendo entre Diego e Maike. Na sequência, Gracyanne voltou a elogiar Belo. "O Belo é maravilhoso como artista e como pessoa, também. É o pai da Gi", comentou ela mencionando a irmã, Giovanna Jacobina, que também estava presente na conversa.

A sambista ainda compartilhou um momento íntimo entre ela e o artista: "O Belo foi a pessoa que me ensinou a falar 'eu te amo', eu não sabia fazer isso", pontuou ela, que recebeu um abraço de Diego Hypólito em seguida.

