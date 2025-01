Daniel Rocha reage a possível romance entre Vitória Strada e Eva do BBB 25

O ator Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, reagiu à torcida da web por um possível affair entre a atriz e uma outra participante do BBB 25, Eva Pacheco. Nas redes sociais, internautas desejaram 'boa sorte' para o artista ao destacar a beleza da bailarina.

Nas imagens que ganharam repercussão na web, Vitória aparece sentada ao lado de Eva. "Boa sorte Daniel Rocha. Você vai precisar", escreveu um internauta. Nos comentários, o artista escreveu: "Sem dúvidas, meu afilhado de 10 anos é mais maduro que essas pessoas", pontuou.

Para quem não acompanhou, Daniel Rocha e Vitória Strada começaram a namorar no início de 2024, dois anos após o término da atriz com Marcella Rica, com quem teve um relacionamento de 4 anos. Apesar de sofrerem ataques homofóbicos, os pombinhos permanecem juntos até os dias de hoje.

Vale lembrar que Vitória Strada é assumidamente "bi" e já discursou sobre a sua orientação sexual em algumas entrevistas. “Enquanto eu for voz ativa, quero que meu diálogo sobre isso seja sempre natural. Meu discurso, acima de tudo, é sobre sermos seres humanos e podermos amar. Não admito que julguem o amor do outro”, refletiu ela para Heloísa Tolipan.

“Gosto de falar sobre esse assunto, por conta de ser uma mulher bissexual e haver muito preconceito. Há quem diga que por eu ter terminado um relacionamento com uma mulher eu não posso me interessar por um homem , ‘por estar usando indevidamente a bandeira’, ou dizendo que é ‘só uma fase’. Não quero que deslegitimem a minha história. Além de lidar com o preconceito da sociedade em geral, é preciso lidar com o preconceito dentro da comunidade LGBT”, finalizou.