BBB 25: Gracyanne Barbosa faz alerta sobre ovos acabando no VIP

A Gracyanne Barbosa demonstrou uma séria preocupação, nesta terça-feira (14), no BBB 25: os ovos. A musa fitness que chegou a declarar que come cerca de 40 ovos por dia, ressaltou que o alimento do VIP está acabando.

Enquanto conversava com a irmã, Giovanna Jacobina, a ex-mulher do cantor Belo, revelou o cardápio que a deixaria satisfeita: "Fico satisfeita comento cinco ovos e brócolis", disse. Em resposta, Giovanna concordou com a sister.

Na sequência, Gracyanne afirmou que comeria frango, ao invés de investir nos ovos. "Eu vou tirar um frango (do congelador), e mais tarde eu vou comer um frango", pontuou a musa sem muitas opções já que outros confinados também se alimentam dos ovos.

Para quem não acompanhou, no vídeo de apresentação da estreia do BBB25, a emissora mostrou diversas aparições da musa fitness. Dentre as declarações, Gracyanne falou sobre sua dieta restritiva em que come dezenas de ovos por dia.

“Eu como, gente, 40 ovos por dia! Eu vou ter que barganhar muito para poder comer esses ovos“, disse ela que entrou na casa com a irmã, Giovanna Jacobina. “Eu vou trocar ovos por pão e chocolate”, comentou ela em outro momento.