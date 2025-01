Jornal francês critica ‘Ainda Estou Aqui’ e detona Fernanda Torres

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, continua em alta no Brasil e no mundo. O longa conquistou destaque nas premiações e, junto à performance de Fernanda Torres, foi amplamente aclamado por grande parte da crítica especializada.

Porém, nem todos parecem ter gostado da obra, especificamente o crítico francês Jacques Mandelbaum, do Le Monde. Em sua análise, Mandelbaum criticou a "concentração melodramática" na figura de Eunice Paiva, afirmando que isso faria o filme "passar de forma leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".

Para piorar, ele também foi severo ao avaliar a atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva, classificando sua performance como “monocórdica”. A expressão, que sugere algo “com uma só corda”, denota falta de variação ou monotonia.

Mandelbaum chegou a comparar o filme com Aquarius, estrelado por Sônia Braga, argumentando que Eunice, em Ainda Estou Aqui, é quase uma representação religiosa do sofrimento, diferentemente da abordagem do longa com Braga. Em uma escala de 1 a 4, o Le Monde deu nota mínima para o filme.

Entretanto, no Brasil, o filme é um sucesso. A revista Télérama deu ao longa a classificação "très bien" (muito bem, em francês), a segunda maior nota da revista. Já o Le Figaro elogiou a performance de Fernanda Torres, chamando-a de "uma das maiores atrizes do mundo", e descreveu o longa como "uma homenagem magnífica à figura de Eunice Paiva".