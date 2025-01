Influenciadora deixa público em choque ao circular com robôs em shopping

A influenciadora Ingrid Ohara causou um rebuliço em um shopping no Rio de Janeiro, na última terça-feira (14). A novidade tecnológica gerou curiosidade por quem passava e se deparava com a cena. A moça resolveu usar as máquinas para auxiliá-la com as bolsas das compras.

Nas imagens, Ingrid passeia pelo Plaza Shopping, em Niterói, com um robô em forma de ser humano, e outro que simula um cachorro doméstico. Os pedestres não resistiram `peculiaridade e aproveitaram para registrar o momento.

As compras da digital influencer repercutiu nas redes sociais. "O legal de tudo é o Shopping parando pra apreciar", escreveu um seguidor. "Ver uma cena assim e as pessoas venerando, embrulha o estômago", criticou outro. "Queria uns desse pra fazer minha coisas", opinou mais um.

“Parar um shopping não é pra qualquer um”, elogiou uma seguidora. “E eu aqui pensando que já tinha visto de tudo nesse mundo”, comentou outra. "Até onde vai tecnologia? Como assim robôs que simulam a vida humana?", indagou outro.

A influenciadora faz sucesso na web através de vídeos interagindo com populares, nas ruas do Rio de Janeiro. Em seu perfil do Instagram, a beldade acumula mais de 11 milhões de seguidores. A moça utiliza das visualizações para divulgar e fechar contratos com marcas renomadas.