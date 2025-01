Raquel Brito é alvo de investigação do MP e motivo é revelado

A ex-A Fazenda Raquel Brito parece que não tem um minuto de paz. Agora a influenciadora digital está sendo investigada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por supostas irregularidades praticadas em sua atuação nas redes sociais. O caso é apurado pela 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital.

De acordo com as investigações, a irmã de Davi Brito divulgava uma ferramenta intitulada "Robozão de Vendas". A plataforma em questão, prometia altos ganhos para os seguidores da baiana que se cadastrassem após divulgação feita por ela.

Além do Ministério Público, a Polícia Civil deve investigar a acusação. Por meio de nota, o MP-BA informou que foi feita uma requisição para que a Delegacia do Consumidor instaure uma investigação policial contra Raquel Brito.

Atualmente a influenciadora acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram. A beldade ficou conhecida no mundo digital após a participação do seu irmão, o baiano Davi Brito, que saiu campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil.

Na ocasião, Raquel Brito foi convidada pela TV Record para participar do reality A Fazenda, em 2024. No entanto, o confinamento da moça não durou por muito tempo. Após apresentar um problema na saúde, Raquel Brito foi desclassificada do programa.