Fernanda Torres corrige gafe de repórter gringa ao falar da mãe

A atriz brasileira Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e cotada para o Oscar 2025 pelo filme Ainda Estou Aqui, deu uma entrevista à revista W Magazine. O vídeo foi divulgado nesta terça-feira (14) e, durante a conversa, a atriz corrigiu uma gafe gravíssima cometida pela repórter da revista.

Basicamente, a jornalista tratou Fernanda Montenegro, de 95 anos, mãe da atriz e que também está no longa de Walter Salles, como se a diva da dramaturgia tivesse morrido. "Sua mãe era uma atriz muito famosa", disse a repórter.

Rapidamente, Fernanda Torres respondeu: “Era? Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness [Livro dos Recordes]. É inacreditável. Ela acabou de terminar um filme, ela tem 95 anos", corrigiu Torres, com elegância.

A atriz continuou exaltando a mãe e sua extensa carreira: "Minha mãe acha que o melhor que existe é o teatro. Ela teve mil vidas nos palcos", completou. Vale lembrar que Fernanda Montenegro estreia seu novo filme, Vitória, em março deste ano, no qual interpreta a história real de uma idosa que filma traficantes de drogas de sua região por meses, com a intenção de cooperar com a polícia.

Apesar de Fernanda Torres ter lidado com a situação de forma elegante e sutil, na internet as pessoas não pouparam comentários sobre a gafe. “A pessoa vai fazer uma entrevista e não se dá o trabalho de pesquisar o básico”, disparou uma seguidora. “Nossa, Fernanda Montenegro segue vivíssima”, completou um internauta.