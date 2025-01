Val Marchiori detona Luciana Gimenez: "maltratava pessoas na RedeTV!"

Recentemente, Val Marchiori recebeu a ex-participante de A Fazenda 15, Kamila Simioni, em seu podcast. Durante os assuntos abordados, surgiu um gancho para a apresentadora alfinetar Luciana Gimenez, com quem já teve desentendimentos no passado.

Durante a conversa, a socialite relembrou a época em que trabalhava na RedeTV!, quando Luciana Gimenez era casada com um dos donos, o empresário Marcelo de Carvalho. Val afirmou que, nessa época, a apresentadora tratava as pessoas da emissora muito mal.

“Quando ela era a primeira-dama, como a gente brinca, ela maltratava até as pessoas lá dentro da RedeTV!. Tanto as pessoas que trabalhavam com ela quanto outras apresentadoras e até alguns convidados que ela achava que não estavam à sua altura”, comentou Val.

Além do climão, Val acrescentou que nunca mais participaria do programa de Luciana, pois ela costuma se atrasar muito e, em sua visão, isso demonstra falta de comprometimento. “Quem é ela pra fazer isso com os convidados?”, disparou a socialite.

Val também mencionou que outros artistas confirmaram o temperamento difícil de Luciana nos bastidores. “Depois que ela se separou, ela abaixou a bola e hoje está mais humildezinha. Vai aos eventos, está mais sorridente, mas continua sendo antipática e realmente tratava mal os convidados”, completou.