José Mayer de volta às novelas? Ator recebe convite de Aguinaldo Silva

TV Globo às 21h, em 2026. O ator José Mayer , de 75 anos, falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria sido convidado por Aguinaldo Silva para uma participação especial na novela "Três Graças", que deve estrear no horário nobre da emissoraàs 21h, em 2026.

Durante uma entrevista, o famoso negou que havia sido convidado para participar do elenco da próxima trama do autor. “Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma”, disse o artista à coluna "GENTE".



Na ocasião, José Mayer aproveitou para criticar a veiculação da notícia. "Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação", disse. O artista explicou que está afastado da vida pública e feliz por isso.

Vale lembrar que José Mayer está distante das câmeras desde 2016 após uma polêmica envolvendo um caso de assédio. Ele ainda falou se voltaria a atuar nas telinhas. “Estou fora de circulação há alguns anos e gostei tanto disso que vou continuar assim”.



Nas redes sociais, os internautas afirmaram que o veterano faz falta nas novelas da TV brasileira. "Ele faz muita falta nas TV", disse um usuário. "Como assim ele não vai participar da novela Três Marias?", indagou outro. "Se ele negou o convite, ele tem os motivos dele", destacou um terceiro. "Volta José Mayer, você é um excelente ator", enalteceu uma.