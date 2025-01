Socialite cai em golpe e perde R$ 5 milhões por causa de Brad Pitt

"O inacreditável aconteceu!" Uma socialite foi enganada por um criminoso, que utilizou a tecnologia de inteligência artificial para criar imagens do astro Brad Pitt. Anne, de 53 anos, foi vítima de um golpe estimado em R$ 5,1 milhões.

No entanto, a mulher acreditou que estivesse se relacionando com o ator. O caso aconteceu em setembro de 2023, quando Anne recebeu uma mensagem no Instagram de uma conta que se apresentava como “Jane Etta Pitt”, suposta mãe do ator.

Durante a conversa, a falsa mãe do astro afirmou que Brad precisava de alguém como Anne para cuidar dele, o que despertou a atenção da vítima. Em seguida, o criminoso, fingindo ser Brad Pitt, começou a se comunicar com a socialite, alegando estar passando por sérios problemas na saúde.

Para conseguir convencer e extrair dinheiro da socialite, o falso Brad Pitt dizia que precisava pagar um tratamento renal, pois suas contas bancárias teriam sido congeladas devido ao divórcio com Angelina Jolie. A mulher chegou a transferir um total de 830 mil euros (R$ 5,1 milhões).

Por fim, Anne, que sofre com problemas de saúde mental, passou um ano e meio acreditando que estava se comunicando com Brad Pitt e só percebeu que havia sido enganada quando surgiram notícias sobre o verdadeiro relacionamento do ator com a namorada Ines de Ramon.