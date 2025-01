Kleber Bambam diz que abriu as portas da grande mídia para Anitta

O campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, Kleber Bambam esteve no SBT, na última quinta-feira (16). A participação do fisiculturista no programa "Fofocalizando" está dando o que falar. Enquanto batia um papo com Cariúcha, o ex-BBB afirmou que abriu as portas para a carreira da cantora Anitta.

Durante a conversa, Bambam relembrou um episódio que aconteceu em 2013 quando Anitta ainda era conhecida como "MC Anitta". Ele explicou que estava no auge da fama. E, após ser convidado para posar ao lada da cantora, no palco de uma boate, o registro repercutiu na grande mídia.

No entanto, o assunto surgiu após Anitta afirmar que todos os seus fãs acreditam que ela tem alma de subcelebridade. “Gente, todos os meus fãs falam que eu tenho alma de subcelebridade. Todos. É que vocês não me acompanham, mas é a minha cara estar aqui (BBB).”

Além das afirmações gerarem revolta no lutador, a web também desaprovou a fala da artista. "Ela está chamando todos os ex-BBBs de subcelebridade?", indagou um usuário. "Gente, a Anitta se acha muito. Essa mulher não me desce", comentou outro. "O Bambam está certo em se defender", comentou mais um.

Anitta visita casa do BBB

Para quem não acompanhou, Anitta visitou a casa mais vigiada do Brasil, nesta semana. A artista causou um rebuliço entre os brothers. Na companhia do "Painito", a moça conheceu alguns cômodos e chegou a simular uma votação no confessionário.