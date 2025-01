Tiago Leifert sobre volta de Neymar ao Santos: "puramente emocional"

Tiago Leifert fez sua primeira aparição oficial no SBT na noite desta segunda-feira (20), aparecendo no SBT Brasil, apresentado por César Filho. A chegada do apresentador à emissora marca uma nova fase em sua carreira.

Em sua primeira pauta, Leifert falou sobre a possibilidade de Neymar ser contratado pelo Santos. A notícia gerou burburinhos, especulações e muitas movimentações de torcedores do clube. A notícia dividiu opiniões.

O apresentador abordou os rumores com foco nos impactos para o tempo e a torcida, sem deixar de destacar o envolvimento do jogador no assunto. Porém, em uma dessas falas, o apresentador comentou achar uma decisão super emocional.

“Ele tá indo para o Santos porque ele não precisa mais de dinheiro e é uma decisão puramente emocional. Que dê certo, tomara que ele venha, tomara que ele se recupere emocionalmente, que ele sinta o carinho da torcida por onde ele passar, que a imprensa pegue menos no pé do Neymar e fale mais do futebol dele e que a gente tenha no Brasil o maior jogador da seleção brasileira atuando no Brasil”, disse.

Na internet, muitos torcedores criticaram a fala de Tiago: “Deve ser difícil torcer pra um time que não tem ídolo, ou os ídolos não abrirem mão de grana pra voltar”, comentou uma seguidora. Por outro lado, alguns torcedores saíram em defesa do apresentador: “Sou santista e sou racional, o Tiago não está errado”, completou outra.