Demi Lovato denuncia Instagram após ser obrigada a seguir aliados de Trump

Usuários do Instagram e do Facebook começaram a reclamar, nesta quarta-feira, 22, que a Meta os colocou para seguir automaticamente os perfis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu vice, J.D. Vance.

Em alguns relatos, usuários também falaram que, mesmo depois de dar unfollow nas contas, posteriormente eles tornaram a aparecerem como seguidores. A web nos Estados Unidos têm borbulhado após a posse de Donald Trump recentemente.

Desde anônimos, até famosos, qualquer pessoa poderia ter sido “inserida” nos seguidores do atual vice-presidente dos Estados Unidos. Dentre as pessoas afetadas, está a atriz e cantora Demi Lovato, que utilizou as redes sociais para se manifestar contra o ocorrido.

“Deixei de seguir esse cara duas vezes hoje. Que negócio sombrio, Meta”, disse em seu perfil através dos stories. Entretanto, a empresa se pronunciou e explicou que os perfis são institucionais e, com a mudança de governo, os conteúdos mudam automaticamente. Os usuários que seguiam as contas @potus e @vp, na época do governo Biden, continuam os mesmos.

“As pessoas não foram obrigadas a seguir automaticamente nenhuma das contas oficiais do Facebook ou Instagram do Presidente, Vice-Presidente ou Primeira-dama. Essas contas são gerenciadas pela Casa Branca, então, com uma nova administração, o conteúdo dessas páginas muda. Esse é o mesmo procedimento que seguimos durante a última transição presidencial. Pode levar algum tempo para que as solicitações de seguir e deixar de seguir sejam processadas, pois essas contas mudam de mãos”, explicou o porta-voz da Meta.