BBB 25: Mãe de Daniele Hypólito sofre com exclusão da filha

Geni Matias Hypolito, de 67 anos, revelou que vem sofrendo com o confinamento dos filhos, Daniele e Diego Hypolito. Em especial, a ginasta, que para a genitora, está sendo excluída pelos demais participantes da casa.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", disse.



Em seguida, Geni pontuou que a aproximação das pessoas com a filha no reality é por puro interesse. "Mas, mesmo assim, sei que às vezes ela sente que as pessoas não demonstram tanto interesse em estar perto dela, o que dói."

"Infelizmente, o que vejo é que muita gente só se aproxima quando tem algo a ganhar. Isso é algo que me entristece, porque sei o quanto minha filha é especial e merece ser valorizada pelo que ela é, e não pelo que pode oferecer", complementou.

Por fim, Geni detalhou a relação com os filhos. "Graças a Deus, sempre tive uma relação muito boa com todos os meus filhos. Eles são muito mais do que filhos pra mim, são também meus grandes amigos. A gente sempre conversa sobre tudo, passamos por momentos bons e ruins juntos, e acredito que isso só fortaleceu ainda mais a nossa união como família. Somos muito próximos, eu, meu marido e os nossos três filhos", conclui.