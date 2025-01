Luan Santana é internado às pressas com quadro de saúde preocupante

O cantor sertanejo Luan Santana precisou ser internado às pressas, nesta quinta-feira (23). O artista está com suspeita de infecção no apêndice. No entanto, até o momento, o estado de saúde do famoso não foi revelado.

Vale ressaltar que, recentemente, Luan Santana se tornou pai. A chegada da herdeira, Serena, trouxe muita alegria para o artista e sua esposa, Jade Magalhães. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, Luan revelou que ser pai é o maior projeto de sua vida.

O cantor também pontuou que ter filhos sempre esteve nos seus planos. “Ter filho é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida. Sempre sonhei com essa fase. Está sendo mágico. (…) O quartinho está quase pronto. Esse é o maior projeto da minha vida“, declarou.

Além disso, o famoso contou como está sendo a maternidade para a amada. “Jade está muito tranquila. Ela está me surpreendendo muito. Está sendo muito gostoso. Nós dois estamos muito felizes. O momento mais feliz das nossas vidas“, afirmou.

Por fim, Luan relembrou como tudo começou ao lado da noiva. “A Jade chegou na minha vida em momentos de muitas descobertas. Tudo aconteceu de forma muito rápida na minha vida e ela sempre ali do meu lado. Conheci ela em um show que fui fazer na cidade dela [em 2008]”, contou.