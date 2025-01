Criminosos fingem ser Fernanda Torres para aplicar golpe

A criatividade de alguns vai longe. Dessa vez, o nome de Fernanda Torres virou alvo de bandidos. Nas redes sociais, criminosos virtuais estão se passando pela atriz para aplicar o "Golpe do Oscar" e pedem ajuda financeira para comprar passagens aéreas.

O intuito é subtrair o dinheiro da vítima. "Oi, aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 para me emprestar até segunda-feira? Eu fui indicada ao Oscar e estou precisando comprar as passagens para ir receber o prêmio, segunda-feira te devolvo, ok", escreveram.

Fernanda Torres é indicada ao Oscar

Na última quinta-feira (23), Fernanda foi contemplada com a indicação ao Oscar como "Melhor Atriz". A brasileira atuou no filme "Ainda Estou Aqui", que também concorre a mais duas premiações: "Melhor Filme" e "Melhor Filme Internacional".

Nas redes sociais, a artista fez questão de agradecer aos colegas de elenco, ao diretor Walter Salles e toda a equipe: "Queridos, não tenho nem o que falar, quero agradecer ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato de nosso filme estar indicado não só como o filme de língua estrangeira, mas melhor filme do ano, isso é uma coisa inimaginável", disse.

"Quero agradecer à equipe toda, à minha família do filme, meus filhos do filme, ao Selton... Um filme que a gente fez na felicidade e, acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária que é Eunice Paiva, que está por trás de tudo isso, a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro e nos possibilitou fazer esse filme", completou.