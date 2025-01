José Loreto e Alane Dias são flagrados juntos e romance vem à tona

O ator José Loreto e a ex-BBB Alane Dias foram flagrados em um passeio de moto neste domingo (26), reforçando os rumores de um possível romance. O momento descontraído chamou atenção e logo viralizou nas redes sociais.

Os boatos começaram a circular ao longo da semana, depois que os dois foram vistos juntos em um shopping na Gávea, no Rio de Janeiro. A aparição já havia deixado os fãs atentos a um possível envolvimento entre eles.

No shopping da Gávea, José e Alane assistiram à peça "O Cravo e a Rosa" e foram flagrados caminhando pelos corredores. O ator, inclusive, confirmou sua presença no local por meio dos stories em seu perfil do instagram.

Em um novo registro, Alane apareceu na garupa da moto de José, com as mãos apoiadas em suas costas. A cena romântica foi amplamente comentada pelos internautas, que dispararam nos comentários: "parece cena de filme".

Vale lembrar que, desde o término com Rafa Kalimann, em 2023, José Loreto não assumiu outro relacionamento. Alane, por sua vez, terminou com o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em novembro.