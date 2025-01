BBB25: Edy e Guilherme brigam feio após formação de paredão

O jogo está ficando mais quente a cada dia no BBB25. Na noite passada, a formação do segundo paredão deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil, e os participantes Edy e Guilherme protagonizaram uma grande discussão.

A briga começou após uma declaração de Edy, que afirmou estar sofrendo perseguição junto com sua filha, depois de serem indicados novamente ao paredão na noite passada e terem puxado Guilherme e sua sogra, Joselma.

"Me doeu, porque, em uma lista de prioridades, vocês não seriam minha prioridade de votação. Ela (Delma), não. Ela queria votar, e eu estava batendo o pé: 'Eu não quero votar neles dois'", desabafou Edy.

Guilherme rapidamente rebateu: “Quando for no ao vivo e vocês forem dizer que estão sendo perseguidos, vamos dar nome aos bois! É melhor dizer quem é quem”, disse ele, inconformado com o contragolpe.

O fisioterapeuta completou: “Perseguição é quando estamos na mira de uma grande maioria. Você listou duas duplas aqui: Vinícius e Aline, Mateus e Vitória. Isso, para mim, não é perseguição. Você realmente considera isso perseguição?”, questionou.

Edy tentou argumentar que a casa o está perseguindo, mas, conforme cita os nomes de quem tem rivalidade com ele, como Aline, essas pessoas aparecem para rebater suas falas e se defender. Por fim, Guilherme encerrou dizendo que ter rivais dentro da casa e trocar farpas não é perseguição, e sim parte do jogo.