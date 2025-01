Boninho reage à quebra de tradição no BBB25: "devem tá economizando"

Boninho parece ter deixado saudades para os amantes de BBB. Nas redes sociais, o ex-diretor do reality foi questionado sobre a ausência das músicas, que antecedem as eliminações do programa. No entanto, o que ninguém imaginava aconteceu. O novo integrante do SBT respondeu o internauta.

Em resposta, ele comentou de forma descontraída: “Devem estar economizando", disse. O comentário levantou burburinhos entre os internautas, que enxergaram o comentário de forma debochada. "Olha ele com o deboche dele", comentou um usuário. "Até agora não entendi porque demitiram o Boninho", disse outro. "E que economia viu? Nem festa os líderes tem mais. Um horror", disparou outro.

Vale lembrar que a audiência da atração tem deixado a desejar desde a estreia da 25ª edição. Com os números baixíssimos em comparação ao último ano, o programa registrou uma queda de 25% na nova temporada.

Dentre os fatores que contribuíram para o péssimo desenvolvimento da atração está a má fase da novela "Mania de Você". A 25ª edição do Big Brother Brasil cravou apenas 16,0 pontos na Grande São Paulo entre 13 e 19 de janeiro deste ano.

Além disso, internautas associam o mau desempenho do programa à saída do Big Boss. Em agosto de 2024, Boninho encerrou com o trabalho na rede "Plim Plim". Após 40 anos de casa, o diretor de realities da emissora se despediu do público em um longo texto publicado em seu perfil do Instagram.