Avó de Marília Mendonça morre aos 82 anos

Morreu, no último final de semana, a avó de Marília Mendonça, Teresa Mendonça, aos 82 anos. A matriarca da família estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Nerópolis, na Região Metropolitana da capital.

Na ocasião, Alessandra Aguiar, nora que morava com a idosa, publicou uma homenagem a ela. "Nos braços do pai, o melhor lugar. A saudade aqui vai ser eterna, que sejamos exemplos de tudo aquilo de bom que nos deixou, te amarei para sempre", disse.

De acordo com o portal G1, a causa da morte não foi revelada. O sepultamento de dona Teresa aconteceu no último sábado (25) no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Teresa era mãe de Abicelí Silveira, tio de Marília que morreu no mesmo acidente aéreo da cantora em 2021.

Vale lembrar que, o tio e assessor de Marília Mendonça, Abicelí Silveira Dias Filho, tinha uma filha de apenas 6 meses. Abicelí era casado com Nayara Moura. Juntos há quatro anos, o casal teve Laura em maio deste ano.

"Quando você apareceu em minha vida, meu mundo virou de pernas para o ar. Me apaixonei no primeiro instante e quando começamos a namorar, eu já sabia que você seria meu grande amor. (...) Amo você, amo vocês né! Olha aí o fruto do nosso amor", escreveu o assessor em declaração à esposa na época.