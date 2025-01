Ex-BBB Alface se revolta com paredão e detona Vitória Strada: "mimada"

O ex-BBB Ricardo Alface ficou inconformado com o resultado do segundo paredão do "BBB25". O ex-participante estava na torcida pela permanência de Edy e Raissa, porém, as coisas não foram conforme ele esperava e os brothers foram eliminados na noite desta terça-feira (28).

Com isso, extremamente inconformado com o resultado, Alface achou que seria uma boa ideia abrir uma live logo em seguida e tecer críticas ao resultado e, spoiler, sobrou até para a atriz e participante Vitória Strada, que foi duramente criticada durante o ocorrido.

Alface disse que a atriz e seu amigo Mateus são insuportáveis e sentiu vergonha ao ver as amigas famosas de Vitória fazendo mutirão para atriz ficar no programa. Ele chegou a se emocionar falando sobre a situação.

“Patricinha da..., muito patricinha! Mimada! E esses artistas aí, nunca vi trabalhar, nunca vi pegar em uma enxada, nunca vi trabalhar. ‘Ain, vota na Vitória Strada pra ela ficar e que não sei o que. Pô, que ódio do caralh*, mano! Cadê o povo? Infelizmente o povo trabalha, tem que trabalhar”, soltou ele durante live.

“Me entristece, poxa! Parece que o povo esquece que foi povo um dia. Aí não valoriza os seus, entendeu? Não tenho nada contra Vitória Strada, com a vida dela, o que ela é, ou se tinha dinheiro ou não. Não é sobre isso. É sobre privilégios”, completou ele revoltado em live.