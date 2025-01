BBB25: Com reviravolta, Raissa e Edy são a segunda dupla eliminada

A segunda eliminação do BBB25 ocorreu durante a noite desta terça-feira (28). Em disputa com Vitória Strada e Mateus, e Dani e Diego Hypólito, os circenses Edy e Raissa foram eliminados da casa mais vigiada do Brasil.

Em Paredão acirrado, a família circense disputou a permanência na casa com Vitória Strada e Mateus, que receberam 43,51% dos votos, e Diego e Danielle Hypólito, que tiveram apenas 5,79% dos votos. Os dois se emocionaram bastante no momento da eliminação.

No entanto, o que impressionou o público foi a grande reviravolta no resultado. No começo da semana, a maioria das enquetes indicava Mateus e Vitória como os eliminados da vez, porém, aos 45 do segundo tempo, Edy e Raissa levaram a pior.

Durante o famoso discurso de eliminação, Tadeu Schmidt sugeriu para todos os participantes que se questionem se estariam torcendo para eles mesmo se estivessem como telespectadores. Além disso, vale lembrar que essa será a última eliminação em dupla.