Apresentador acusa Anitta de comprar seus prêmios internacionais

Fogo no parquinho! Recentemente viralizou nas redes um vídeo do apresentador Felipeh Campos em seu canal no YouTube. O jornalista faz algumas lives comentando sobre celebridades, dos bastidores da televisão e do mundinho pop.

No programa existe um quadro chamado “Cancela”, onde o apresentador aproveita para tecer críticas a certos artistas e, dessa vez, sobrou para a cantora Anitta. Em gravação recente, o jornalista fez uma acusação grave contra a artista.

Felipeh Campos afirmou que a artista teria comprado alguns de seus prêmios internacionais ao longo da carreira, além de mencionar que a estátua em sua homenagem no museu de cera Madame Tussauds, em Nova York, teria sido financiada pela própria funkeira.

“Tudo aquilo foi pago, ou vocês acham que alguém acordou e falou assim: ‘aí, vou mandar fazer uma estatueta da Anitta pra colocar aqui’. Não, ela foi lá e pagou”, disse ele em um trecho do vídeo viralizado nas redes.

Para piorar, ele acusou também que todos os prêmios internacionais da cantora seriam comprados também: “É tudo mentira isso! Ela não recebeu o prêmio, ela pagou pelo prêmio. Lá fora, se você for pesquisar, são prêmios que não têm tanta relevância. Ela usa isso para fazer marketing: ‘Anitta recebe prêmio internacional’. E a gente sabe que isso nada mais é do que uma grande mentira, tá?”, disparou.