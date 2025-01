Lucas Lima se pronuncia sobre quarto de hotel com Gabi Martins

O clima no Rio de Janeiro está fervendo. Segundo informações do Portal Leo Dias, Lucas Lima e Gabi Martins passaram o dia no Grand Hyatt, um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e foram vistos saindo do mesmo quarto nesta terça-feira (28). O episódio gerou burburinho nas redes e já temos o posicionamento dos dois.

A cantora e ex-BBB foi procurada pela equipe do jornalista, porém acabou desconversando ao ser questionada sobre o fato. Ela não negou, e ainda completou: “Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor”.

Já Lucas, seguiu a mesma linha e reforçou que não costuma falar sobre a vida pessoal: “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho.”

Vale lembrar que, Lucas têm feito sucesso desde seu término com a cantora Sandy. Após o fim do relacionamento, ele foi associado à produtora Julia Martins, com quem trabalha no “Caldeirão do Mion”, especialmente depois de serem vistos juntos.

Já Gabi, solteira desde o término com Lincoln Lau em 2023, causou burburinho ao postar e apagar uma foto com o deputado Euclydes Pettersen, mas negou qualquer envolvimento. Os rumores do suposto romance deram início em março do ano passado.