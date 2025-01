Luana Piovani solta alfinetada após revelação polêmica de Claudia Raia

A atriz Luana Piovani utilizou suas redes sociais recentemente para comentar dois casos envolvendo seu nome: o comentário de Claudia Raia sobre ela e o processo judicial que enfrenta contra a ex-primeira-dama de Tamandaré (PE), Sari Corte Real.

Durante uma entrevista a uma rádio portuguesa, Claudia Raia foi questionada se "as atrizes brasileiras são simpáticas ou são todas como a Luana Piovani". Em resposta, Claudia tentou se esquivar da polêmica e afirmou não ter problemas com Luana.

"São simpáticas. Algumas mais, outras menos, mas não se pode ter tudo na vida. Mas o brasileiro é simpático, né? Mas eu gosto da Luana. É uma pessoa polêmica? Sim, ela é, mas comigo é muito carinhosa", declarou.

Após a repercussão do comentário, Luana levou a situação na esportiva e disse estar ocupada com assuntos mais sérios. "Recebi várias mensagens me atiçando para responder a um programa de rádio de umas tias abaixo da média, onde dona Claudia [Raia] estava divulgando maternidade. Gente, vocês viram o vídeo da minha advogada? Tô ocupada com assunto sério", disse.

Com isso, a atriz decidiu desviar o foco para um problema judicial que está enfrentando. Ela foi processada por Sari Corte Real, condenada pela morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva. Sari entrou com uma ação contra Luana, pedindo R$ 50 mil de indenização por danos morais.

Em um vídeo publicado pela atriz, sua advogada, Maria Cristina Câmara, abordou os detalhes do processo. "Sari Corte Real foi intimada pelo Ministério Público. E é exatamente isso que a voz de alguém como Luana pode fazer: dar visibilidade às injustiças que não podem ser esquecidas e pressionar os órgãos para que a Justiça seja feita", explicou.