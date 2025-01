Pegação de José Loreto e Alane Dias na praia é exposta na web

O clima esquentou mesmo entre Alane Dias e José Loreto. Os pombinhos foram flagrados mais uma vez juntinhos. Dessa vez, o ator e a ex-BBB escolheram uma praia para explorar o fogo da paixão. Após negar qualquer tipo de envolvimento com Loreto, a bailarina foi flagrada aos beijos com o galã, na última segunda-feira (27).

Enquanto dançavam coladinhos num forró em uma casa noturna, o casal não resistiu e trocou carinhos em público. Vale lembrar que durante uma entrevista Alane afirmou que não estava rolando nada entre ela e o ex-marido de Débora nascimento.

Após ser questionada sobre o que estava acontecendo entre eles, a ex-BBB respondeu: "Vocês nunca tiveram amigos, não? Vocês não saem com os amigos? É realmente uma amizade, e é só isso. Apena isso!", revelou a beldade.

Para quem não acompanha, Loreto não assume um relacionamento desde 2023, quando rompeu o namoro com Rafa Kalimann. Alane Dias, por sua vez, terminou o relacionamento, recentemente, com o compositor Lucas Silva, irmão do cantor Silva.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o terceiro flagra dos pombinhos. "Eles indo pra todos os cantos do Rio para serem vistos juntos", opinou um usuário. "Um amor de verão, depois ele aparece com outra ex bbb por aí", disparou outra. "Ela não disse que eles eram muito amigos?", disse mais um.