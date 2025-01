Ivete Sangalo faz comentário malicioso e deixa ex-BBB em saia justa

Ivete Sangalo faz comentário malicioso com ex-BBB - (crédito: Reprodução Instagram)

Giovanna Lima divertiu os internautas, nessa quarta-feira (29), após revelar um comentário malicioso de Ivete Sangalo sobre o seu relacionamento. A nutricionista assumiu o namoro com o Lucas Pizanne, em agosto do ano passado.

Os pombinhos estiveram presente na "Noite da Aclamação", evento organizado por Léo Santana e Lore Improta, em Salvador. Eles posaram abraçadinhos com a cantora. No X, antigo Twitter, a nutricionista ainda entregou o comentário inusitado feito pela baiana.

"Topei com Ivete aqui no evento e ela para mim: 'Gostou mesmo da Bahia. Madeira cantou, né, filha?' [Risos] Não dá com ela", contou Giovanna em meio a gargalhadas. O comentário ganhou grande repercussão na web.

"Que madeira em Giovana! Nem o sopro do lobo mal deve derrubar", escreveu um usuário. "Ivete desconhece a palavra limite. Ela é demais", escreveu mais um. "Minas e Bahia, combinação perfeita", opinou mais um.

Para quem não acompanhou, Lucas e Giovanna se conheceram na última edição do "BBB 24", da TV Globo, e os rumores de um affair entre eles surgiram durante uma viagem dos dois para uma festa típica da região Norte.

