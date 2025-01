Datena ameaça pedir demissão do SBT; saiba o motivo

Recém-contratado do SBT, José Luiz Datena ameaçou deixar a emissora após rumores de uma suposta contratação na emissora de Suzane Von Richtofen ganharem força nas redes sociais. Ele disse que, caso confirmassem, pediria demissão imediata do canal.

“Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente”, disse o apresentador do Tá na Hora, em participação no Fofocalizando, quando comentava sobre o casamento de Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane.

Recentemente começaram a circular nas redes de que a condenada por matar os pais seria contratada pela empresa fundada por Silvio Santos , porém, em nota, a emissora negou a informação que circulava por aí.

“Ao contrário do que está sendo veiculado nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o SBT esclarece que não fechou qualquer acordo ou contrato, e que não tem negociação em andamento sobre conteúdo ou entrevista com Suzane Von Richthofen”, comunicou.

Vale lembra que, após 20 anos, Suzane von Richthofen deixou a prisão em meados de dezembro de 2023. Ela conseguiu a progressão da pena para o regime aberto. Ela foi solta no dia 11/11/2023. Em 2006 ela foi condenada a quase 40 anos de prisão.