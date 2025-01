Rafa Kalimann é cortada de escola de samba por não cumprir compromissos

Rafa Kalimann foi dispensada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A informação de que a ex-BBB deixou a escola foi divulgada pela própria agremiação, nesta quarta-feira (29), por meio de uma postagem nas redes sociais.

Em nota divulgada pelo Portal Leo Dias, a Imperatriz explicou que a decisão foi tomada devido ao descumprimento de compromissos por parte da atriz. “Ela foi dispensada pela presidente por não comparecer aos compromissos da escola”, afirmou a assessoria.

“A musa Rafa Kalimann não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros”, escreveu o perfil na publicação oficial de despedida da artista no instagram.

Também pelas redes sociais, Rafa se pronunciou após saída: “Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade”, escreveu.

Vale lembrar que, a Imperatriz Leopoldinense tem histórico de dispensar quem não agrada à comunidade e quem não se compromete com a escola. O mesmo aconteceu com a cantora Iza, que seria Rainha de Bateria da escola em 2023, mas foi dispensada.