Anitta perde 100 mil seguidores após postar fotos em terreiro de candomblé

Anitta, que recentemente teve uma de suas músicas duramente criticada por participantes do "BBB 25", compartilhou em seu Instagram uma série de fotos inéditas em seu terreiro de candomblé. A cantora já abordou a religião em diversos trabalhos.

A cantora possui mais de 64 milhões de seguidores e em um dos registros publicados em seu terreiro, a artista aparece ao lado de seu pai de santo Sergio Pina, e outros membros da comunidade que frequenta há anos.

Porém, a repercussão não foi apenas positiva. Pouco depois da postagem, Anitta revelou ter perdido cerca de 100 mil seguidores em apenas uma hora. Em seguida, a artista reagiu a perda de seguidores com ironia, mas um toque de desabafo.

"E lá se vão mais 100k seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa", escreveu nos stories. Logo após, Anitta publicou uma foto de um livro com uma mensagem reflexiva: "A vitória cria o ódio, enquanto o derrotado vive na miséria. Um homem em paz vive feliz, desprezando as ideias de vitória e de derrota."

Nas redes sociais, os fãs saíram em defesa da cantora: “Ninguém mais aguenta tanto preconceito”, comentou um. “Eu amo que toda vez que a anitta passa por essa enxurrada de intolerância, ela responde com a maior classe do mundo”, completou outro.