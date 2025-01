BBB25: Gracyanne debocha de big boss após ser vetada de festa: "f*da-se!"

Gracyanne Barbosa demonstrou descontentamento após ser excluída do “Show de Quarta”. A famosa foi vetada da dinâmica nesta quarta-feira (29), perdendo o direito de acompanhar o show ao vivo de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, na casa do “BBB25”.

As participantes Eva e Renata foram as principais responsáveis pela decisão após atenderem ao big fone. Porém, a decisão foi tomada em comum acordo com outros colegas. Dona Delma, Guilherme, Maike e Gabriel.

“Atenção, Gracyanne! Vá até a despensa e vista a munhequeira vermelha. Você está vetada do próximo show”, disparou a voz do big boss ecoando pela casa mais vigiada do Brasil. Ela, então, se dirigiu a dispensa.

Porém, a musa fitness rebateu sem medo: “Fod*se! Se eu quiser ir, eu vou. Ninguém manda em mim! Eu faço o que quiser e eu com a pulseira no braço. Fui eu quem quis, eu que decidi”, disse ela em tom de deboche.

Isso tudo fez parte do “Almoço Especial”, gerando discórdia e um barraco generalizado, pós-atividade. A galera que almoçava era transmitida ao vivo enquanto conversavam, falavam mal de outros participantes e afins. Quando as bailarinas comentaram sobre a decisão de excluir alguém do show e festa, veio o nome de Gracyanne à tona. Elas comentaram que a vetariam por ela sair das festas muito cedo e ir dormir.