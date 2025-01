Bruna Biancardi desabafa após filhos de Neymar sofrerem ataques na web

Bruna Biancardi usou as redes sociais para desabafar sobre ataques na web. Dessa vez, a beldade defendeu os herdeiros do craque Neymar. A empresária, que está grávida do jogador, citou Davi Lucas, Mavie e Helena em seu texto pedindo para que cessem com a falta de respeito contra as crianças.

Após ser mal interpretada por seus seguidores, Biancardi decidiu se pronunciar: "Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Gente, não estou falando sobre ataques a mim, sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim", iniciou.

"Estou falando sobre ataques que as crianças vêm sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga...). Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel. Parem de criar rivalidade, competição, comparações", pontuou a moça.

Em seguida, Bruna ameaçou expor os perfis que cometem os ataques às crianças. "Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas. Quem sabe assim os criminosos param", disparou ela.

Vale ressaltar que, recentemente, Amanda Kimberlly tomou medidas legais contra a onda de ataques direcionadas a Helena, sua filha de 6 meses com Neymar. "Já fiz o boletim de ocorrência, quero ver essa pessoa responder isso como crime", escreveu ela em resposta a um internauta.