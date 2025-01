André Lamoglia é protagonista de série de ficção de sobre o Jogo do Bicho

Em novembro do ano passado, a Coluna Mariana Morais noticiou com exclusividade que Juliana Paes e Chico Diaz também estariam junto de André Lamoglia na mega produção da Netflix Brasil sobre o jogo do bicho.

Agora, entre os talentos brasileiros mais promissores da atualidade, André Lamoglia foi confirmado nesta terça-feira (30) na série de ficção “Os Donos do Jogo”, da Netflix Brasil, com direito a foto inédita em que aparece em posição central, rodeado por Juliana Paes, Chico Diaz, Xamã, Mel Maia e Giullia Buscacio.

Após ganhar projeção internacional em “Elite”, um dos maiores sucessos do streaming, o ator retornou ao Brasil para liderar o elenco da produção nacional que mergulha nos bastidores e disputas de poder da máfia do jogo do bicho carioca, combinando crimes e elementos de melodrama em um formato que já conquistou o Brasil.

Profeta, um jovem em ascensão no submundo do crime, e principal aspirante na guerra para ocupar o trono do mercado de apostas. Com a iminente legalização dos jogos de azar no país e o interesse de uma organização criminosa estrangeira no Rio de Janeiro, a disputa pelo poder se intensifica, mostrando cada vez mais um contraventor disposto a tudo pelo poder.

A direção fica a cargo de Heitor Dhalia, conhecido por sua experiência no gênero policial e de ação. O elenco da obra reúne também grandes nomes da dramaturgia nacional como Otávio Muller e Bruno Mazzeo e se configura como uma grande aposta da gigante do streaming.