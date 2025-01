Neymar derruba salário para voltar ao Brasil e valor choca torcedores

Neymar Jr., mais conhecido como "Menino Ney", deve sofrer um impacto salarial significativo com a nova mudança de clube. O atleta, que chegou em solo brasileiro nesta sexta-feira (31), vai defender o Santos Futebol Clube recebendo aproximadamente 2% do seu antigo salário no Al-Hilal.

De acordo com informações, o salário anual de Neymar Jr. era de aproximadamente €160 milhões, o que equivale a cerca de R$ 960 milhões por ano, ou R$ 80 milhões mensais. No Santos, seu pagamento mensal será de R$ 1 milhão, representando apenas 1,25% do que recebia no clube saudita.



Entretanto, de acordo com o site "Sportico", a fortuna de Neymar é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.

No Brasil, o atleta deve ser apresentado no Pacaembu e na Vila Belmiro. Além das apresentações, Neymar deve atuar em campo no clássico Santos x São Paulo, no sábado (1º). Existe também a possibilidade do famoso jogar alguns minutos contra o Botafogo-SP.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o novo salário do jogador. "Para jogar uma vez a cada seis meses está ótimo", escreveu um usuário. "Tipo salário mínimo de milionário", escreveu mais um. "Ele está aposentado e sendo muito bem remunerado, mas o menino da vila voltou", comentou outro.