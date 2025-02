BBB25: Resultado parcial aponta eliminação inesperada de participante

Paredão formado no BBB25 - (crédito: Reprodução: Rede Globo)

Mais um paredão foi formado durante a noite deste domingo (02). Este será o primeiro paredão individual com quatro pessoas da edição, ou seja, apenas uma pessoa sai. Porém, dessa vez com uma pitada de plot twist, do jeito que a gente gosta.

Paredão quádruplo e as duplas indicadas foram Daniele Hypólito e Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna. Com a formação completa, começam a sair os resultados das parciais, as enquetes das redes sociais.

De acordo com a primeira parcial publicada no Twitter, quem será eliminada é Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, com 47,09% dos votos. Porém, é importante ressaltar que ainda tem muito chão até amanhã e tudo pode mudar.

Como funcionará a dinâmica dessa vez? Dos quatro, um sai, e o outro membro da dupla vai direto para um quarto secreto e, posteriormente, volta imune do próximo paredão para a casa mais vigiada do Brasil. Vale lembrar que, a votação das enquetes não influencia o resultado final.

Na internet, a opinião dos internautas ficou dividida entre Dani Hypólito e Giovanna. "Ai, não acredito que a Dani vai ficar, uma planta!", disparou um seguidor. "Tchau, Giovanna! A galera tá te esperando aqui fora", respondeu outro.