Fabiana Karla comenta beijo em Débora Secco

Fabiana Karla fala sobre par romântico com Débora Secco - (crédito: Reprodução Instagram)

Fabiana Karla abriu o coração sobre a sua nova fase de vida. Aos 50 anos, a artista que vive um par romântico com Déborah Secco em Rensga Hits, do Globoplay, dividiu com os fãs detalhes da vida amorosa e profissional.

Fabiana Karla pontuou que o autoconhecimento é fundamental na vida da mulher. “Tem que falar cada vez mais para libertar outras mulheres para dar entendimento de que o prazer é permitido, que é importante se autoconhecer”, refletiu a artista em entrevista à revista Quem.

Fabiana também revelou que Débora Secco a incentivou a largar o tabu quando o assunto é sobre sexo: “Saber o que você quer, o que você não quer e o que você não permite. É o seu corpo. E a gente não fala só de prazer, porque sexo é saúde.”

A atriz, que está em um relacionamento sério com Alexandre Sumida, afirmou que o romance é algo doce. “Tenho gostado de estar numa onda mais tranquila, experimentando esse lado leve. Por isso que digo que estou na sobremesa da vida”, comentou.

Por fim, a famosa completou: “Estou vivendo meu dorama [como chamam os dramas coreanos]. É muito legal ter um encontro com uma pessoa nessa idade. Cada um tem sua vida, sua família, e a gente está junto porque quer. Nessa fase da vida, cada um já está estabelecido. Ele tem a vida financeira dele, eu tenho a minha. A gente se prende por ser legal”, pontuou.