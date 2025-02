BBB25: Gracyanne detona Diogo : "um escroto"

O BBB25 pegou fogo na última formação de paredão na noite de domingo (02). Também no paredão, Gracyanne Barbosa rasgou o verbo referente a indicação do ator em Aline Patriarca no contragolpe, na qual têm vivido um breve romance no reality recentemente.

“É um escroto, pra mim tá jogando, ficou com ela pra não ser votado, um filho da put*! O cara não defender ela e defender os Joãos? Amanhã no sincerão vou falar do que tô falando pra baixo”, disparou ela.

“E ela, não sei se ela teve intenção ou não, parece que ela está apaixonadinha. Tomou no c*! A menina gata pra caramba, gente boa e ficando com um cara escroto. O cara não defender ela e defender os João’s? Pelo amor de Deus”, completou.

Ainda durante conversa no quarto, os outros participantes concordaram com a fala de Gracyanne: “patético”, soltou Mateus. "Vinícius também é outro que tá pela tampa", referindo-se a dupla de Aline que também não ficou nada feliz com a indicação.

Na internet, alguns internautas criticaram a musa fitness: “No quarto é grandona, aumentando tudo. Na frente dos demais é a super educada e receptiva”, disse um seguidor. “Leoa dentro do quarto, apenas”, respondeu outra.