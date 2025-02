BBB25: Gracyanne volta a detonar Diogo: "Machista, cocô"

Fogo no parquinho! Na tarde desta terça-feira (4), Gracyanne Barbosa voltou a detonar Diogo Almeida. Após receber informações de Vitória Strada, a musa fitness soltou o verbo contra o ator. Enquanto desabafava com Strada, Diogo comentou que não havia tido relação sexual com Aline.

Entretanto, o comentário não pegou bem para Gracy: "Esse comentário que ele fez, 'ah a gente não passou de beijo e abraço'... ainda piorou pra mim! Porque é extremamente machista, a conexão que eles tiveram de conversa que é muito mais importante", disse.

E seguiu com as declarações. "Ele tá levando como 'ah não transei com ela, então f*'. P*, piorou ainda! Saiu de bosta pra cocô do cavalo do bandido", disparou. Ela ainda revelou que não vai conversar com Diogo: 'Não vai ser para mim, vai ser pra câmera', pontuou.

Questionada se em algum momento do jogo voltaria atrás, Gracyanne respondeu: "Nem vou! Eu tenho zero essa personalidade, não vou mudar de opinião! Não vou deixar ele fazer VTzinho, Vitória, não vou deixar! Ele passou a noite inteira, passei lá no quarto, ele estava alugando os Joãos. Mó tempão."

Por fim, a musa comentou sobre a inteligência de Diogo. "Aí ele passa a noite inteira pensando, porque o cara é inteligentíssimo, e eu admiro! Do caralho! Pra ele vir falar um negócio pra mim? Não vai ser pra mim, vai ser pra câmera! Vocês são bobas, mano! Ele fala bonito, ele vai usar frases, aí pega... ah! Não vai! Comigo não vai."