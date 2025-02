BBB 25: Vitória Strada recalcula rota e diz motivo de atacar Diogo no Sincerão

O Sincerão da semana continua rendendo na casa mais vigiada do Brasil. Após escolher Diogo Almeida como 'última pessoa' para formar dupla na casa, Vitória Strada recalculou a rota durante uma conversa com o ator. No discurso, a atriz explicou que tomou as dores da amiga, Aline.

Durante o Sincerão, Vitória Strada justificou que ele e Aline tinham trocado “mais do que beijos e abraços”. O brother, no entanto, se justificou: “Tudo que a gente trocou era de verdade. Uma coisa que me pegou é que na dinâmica você falou ‘vocês viveram algo além de beijos’. Isso leva para muitos lugares. Na minha resposta, eu precisei deixar claro. Não sei se ficou muito claro. A gente trocou beijos e carinho só. A gente deitou junto, mas não transou.”

Em seguida, Vitória Strada rebateu: “O que senti de vocês foi que senti um carinho especial por vocês. Foi além de um simples beijo." O ator falou ainda que ficou surpreso com a indicação no Sincerão da sister. “Não esperava. Esperava que algumas pessoas iam falar, mas não esperava vindo de você. Quando você falou, nossa… foi bem esquisito. Bateu bem estranho, porque a gente está aprendendo a jogar esse jogo", disse.

E continuou com as declarações. "Eu tenho movimentos de procurar ser justo e realmente fiquei preocupado com vocês de ter que ir para o terceiro paredão, estarem no Monstro. Não tinha o que falar de vocês [Vitória e Mateus]. Quando eu ouvi ali, nossa… doeu", pontuou.

Vitória Strada disse: “Te peço desculpas pela forma que eu falei. Mas eu não ia conseguir não colocar outra situação que não estava batendo para mim ali na hora. Passamos alguns momentos da tarde conversando sobre a decisão de vocês. Eu acho que tomei um pouco as dores da Aline.”