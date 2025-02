BBB25: Após chamar Diogo de ‘bosta’, Gracyanne faz revelação sobre Belo

gracyanne Barbosa fala sobre Belo em meio a polêmica com Diogo - (crédito: Reprodução Instagram)

Gracyanne Barbosa não brinca quando o assunto é escolher o companheiro! Durante o Sincerão, que rolou na última segunda-feira (3), a beldade deixou a emoção falar mais alto e aproveitou o momento para dizer algumas verdades a respeito do participante Diogo Almeida.

Após tomar as dores da policial Aline, a musa fitness relembrou como era o seu relacionamento com o cantor Belo. “Minha régua de como um homem deve tratar uma mulher e aqui [alta]. O Belo sempre me tratou como uma rainha, e acho que é o que ela [Aline] merece”, disse a sister.

Para quem não acompanhou, Diogo Almeida tornou-se alvo de oito participantes da casa durante o Sincerão. O motivo em questão foi o fato do ator ter permitido que Alina, sua ex-ficante, corresse o risco de enfrentar o Paredão através da prova Bate-Volta.

Durante o discurso que rolou ao vivo na TV Globo, Gracyanne Barbosa ressaltou que sempre considerou Diogo Almeida. "O tempo inteiro eu falei dentro dessa casa que te admirava muito, você veio com uma narrativa perfeita e eu realmente caí porque acredito nas pessoas", disse ela.

No entanto, depois da formação do último Paredão, a musa fitness mudou de opinião. "A minha régua de homem está lá em cima e você, como homem, teve uma atitude de m**. Você não pensou, em nenhum momento, em defender a Aline", acusou.