Karla Sofía Gascón se pronuncia após ser excluída da campanha de Emilia Pérez

Karla Sofía Gascón usou as redes sociais, nesta terça-feira (4), para desabafar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a carreira. A atriz, que concorre ao Oscar de "Melhor Atriz", se pronunciou após ser excluída do material de campanha do filme "Emilia Pérez".

“Apenas busco a liberdade de existir sem medo, de criar arte sem barreiras e de seguir em frente com minha nova vida. Estão tentando me cancelar. Pergunto aos especialistas de Hollywood e aos jornalistas que conhecem minha trajetória: como seguir em frente?”, disse.

“Por anos, me entreguei de corpo e alma à família ‘Emilia Pérez‘, como sempre faço com tudo o que amo e em que acredito. Hoje, mais do que nunca, quero agradecer aos que reconheceram meu trabalho, aos festivais que celebraram nosso filme e a cada pessoa que fez parte desta jornada“, declarou.

“Agradeço à minha equipe, às minhas companheiras, ao extraordinário Jacques Audiard, à nossa produtora, à incrível equipe técnica, à imprensa e, principalmente, a todos que apoiaram e compreenderam o meu processo. Nos últimos dias, vivi uma montanha-russa de emoções. Fui transparente porque não tenho nada a esconder.”

Polêmicas envolvendo Karla Sofía

Na última semana Karla Sofía Gascón se envolveu em polêmicas relacionadas a posts antigos que fez na rede X, antigo Twitter. Depois de acusar ser atacada por “pessoas que trabalham com a atriz Fernanda Torres”, concorrente dela à estatueta de “Melhor Atriz” no Oscar, a espanhola viu diversas publicações suas de teor racista e xenofóbico serem resgatadas. Ela chegou a excluir seu perfil, no entanto já era tarde demais.