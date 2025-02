BBB25: enquete atualizada aponta eliminação com maior índice de rejeição

O "BBB 25" surpreendeu o público no último fim de semana. Daniele e Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina caíram na berlinda e encaram o terceiro Paredão. E, ao que tudo indica, uma sister volta para casa e outra vai direto para o Quarto Secreto.

Para quem não acompanhou, o Paredão surpresa, desta vez, vai contar com uma dinâmica diferente: o Quarto Secreto. Apesar da eliminação não ocorrer mais em dupla, os dois mais votados terão destinos distintos no jogo.

Relembre como as duplas chegaram até o temido Paredão

Os vencedores da prova de resistência não tiveram pena ao colocar mais uma vez Diego e Daniele Hypolito na berlinda. Na mira de Maike e Gabriel estavam: Mateus e Vitória Strada, os ginastas, e a dupla de amigos Aline e Vinícius.

Pela casa, Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina e DiOgo Almeida e dona Vilma deram o azar de serem as duplas mais votadas com quatro votos cada um. No entanto, para disputar a Prova de Bate-Volta, os emparedados precisaram indicar mais uma dupla.

Aline e Vinícius foram os "contemplados" da vez. Duplas formadas, a prova contou com sorte e boa memória. Gracyanne e Giovanna não tiveram um bom desenvolvimento e acabaram caindo direto no Paredão.

Segundo a parcial da enquete UOL, às 18h desta terça-feira (4), Giovanna Jacobina era a sister mais votada para deixar a casa com 50,73%, em seguida Gracyanne Barbosa com 38,18%, Diego Hypolito com 7,03% e Daniele Hypolito com 4,06%.