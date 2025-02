BBB25: Gracyanne fica incrédula com conversa entre Diogo e Aline

Gracyanne Barbosa foi a escolhida para ir pro quarto secreto e observar tudo que acontece no BBB25 até o dia de seu retorno. Na madrugada desta quarta-feira (5), Gracyanne Barbosa assiste à uma conversa entre Diogo Almeida e Aline, e fica incrédula.

Os dois participantes estão deitados juntinhos na área externa da casa, e assim que a câmera mostra os brothers, a musa fitness reage: "Ah, não dá para acreditar nisso aí!", diz Gracyanne sobre os dois estarem juntos de novo.

Durante a conversa, Diogo fala com Aline sobre como acha que será o jogo agora, e Gracyanne segue reagindo à justificativa do ator sobre o desdobramento das dinâmicas do Contragolpe e "Sincerão". As duas dinâmicas deram início à treta.

"Com o passar do tempo, a gente vai ter cada vez mais noção de como as coisas estão (...) Eu acho que algumas coisas podem ter pesado (...) A questão da mentira é algo que me pega bastante", afirma o ator para Aline.

Em seguida, Gracyanne continua chocada com a conversa e solta "não quer se comprometer!", referindo-se a Diogo. Na web, muitas pessoas também criticaram Aline: "Se Aline ainda ficar com ele, ela é muito besta viu?", disparou um seguidor.