BBB25: Ex-namorada de brother faz grave acusação

Confinado no BBB25, Gabriel Yoshimoto foi detonado pela ex-namorada, Rafaella Ribeiro. De acordo com a jornalista Fabia Oliveira, a produtora de eventos relatou que o participante do “BBB25” não possui empatia, frisando que foi hospitalizada devido as crises de ansiedade que acabou desenvolvendo na relação.

Ainda durante a conversa, Rafaella diz que Gabriel mente muito. “Tem que ter um pouco de cuidado com as palavras. E sim, ele não é uma pessoa empática quando se trata de problemas emocionais, pelo menos. Digo isso por experiência mesmo. Eu tive algumas crises de ansiedade com ele e ele nunca conseguiu se colocar no lugar do outro", relatou ela sobre a antiga relação.

Ele fala sobre o Diego [Hypólito] ser mentiroso, né? Mas ele mente horrores. Ver esse comentário dele sobre esse tema [ansiedade] mexe comigo”, disparou a ex-namorada que, em seguida, ainda revelou já ter ouvido ele falando mal dela para terceiros.

“Uma vez, ouvi um áudio que ele enviou para uma amiga, acabando comigo. Me chamando de louca para baixo. Quando eu ouvi, ele disse que eu não ia gostar. Dito e feito, fiquei super mal, claro. E ele? Nada! Observa a reação do outro e fica quieto. Passa um tempinho, chega a se desculpar e só", continuou.

Ainda na entrevista, a ex-companheira, que acompanhou a dinâmica do “Sincerão”, compartilhou que Yoshimoto não sabe lidar com problemas: “Até acho isso legal, mas e aí? Só se vive [bem] com as pessoas se só tiver coisas boas? E as ruins? A qualquer sinal de problema, ele se retirava", disse

Chega a ser egoísmo, né? Porque ele age como quer, machuca o outro e outro que se vire? Não é à toa que tivemos um relacionamento conturbado. Ele não sabe lidar com problemas. E não, não sou eu inventando moda, todos estão vendo, né?”, finalizou.