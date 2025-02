BBB25: Vidente previu treta de Gracyanne com Diogo

Gracyanne e Diogo Almeida rendem tretas no programa - (crédito: Reprodução: Globoplay)

Uma vidente chamada Chaline Grazik revelou recentemente em entrevista à Contigo! que previu a treta que rolou nos últimos dias no BBB25 envolvendo a musa fitnesse Gracyanne Barbosa e o ator Diogo Almeida.

Relembrando, os dois, até então, os brothers mantinham uma relação saudável no reality show da Globo, mas tudo caiu por terra após o ator concordar com o nome de Aline Patriarca para a indicação ao contragolpe do paredão.

Voltando para a vidente, segundo ela, já havia cravado o episódio um tempo antes de ocorrer. Ela disse que Gracyanne teria um embate com um outro homem, mas sem mais especificações na revelação feita por ela.

"A carta da cobra traz para ela um momento de muita traição, onde ela vai ter que fazer algumas escolhas dentro do BBB para que ela se mantenha com o mental em dia (...) Já a carta da nuvem fala muito sobre confusão mental e brigas com um homem lá dentro, podendo gerar coisas ruins para ela", explicou.

Dito e feito, na última dinâmica do “sincerão” foi o grande momento em que as coisas de fato azedaram entre os participantes. Vale lembrar que, atualmente, Gracyanne está confinada no quarto secreto e acompanha tudo de perto.