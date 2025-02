Netflix rompe com Karla Sofía Gascón e atriz vai custear ida ao Oscar

Segundo informações da Variety, a Netflix estaria se distanciando de Karla Sofía Gascón, em uma tentativa de salvar a campanha de "Emilia Pérez" no Oscar 2025. O site afirma que tanto a Netflix como a agência de publicidade que Gascón tem em comum com Zoe Saldaña, não estariam se comunicando diretamente com a protagonista do longa.

Também foi revelado que eles estão se comunicando apenas através do agente de Gascón com a atriz, e, além disso, o serviço de streaming não vai mais custear as viagens da atriz para os eventos, incluindo o Oscar. Esperava-se que ela viajasse de sua casa na Espanha para Los Angeles para a segunda fase crítica da campanha da premiação.

Vale lembrar que, na programação de eventos da atriz estava o almoço do AFI Awards na quinta-feira, o Critics Choice Awards na sexta-feira, o Directors Guild of America Awards e o Producers Guild of America Awards no sábado, e o Santa Barbara International Film Festival no domingo. No entanto, Gascón não deve mais comparecer a nenhum deles.

Caso ela queira participar dos eventos, ela terá que custear suas acomodações, passagens e também roupas para atender aos eventos. Inclusive, recentemente, a Netflix chegou a divulgar um novo material promocional de Emilia Pérez que não contava com Gascón e dava destaque para Saldaña na imagem promocional.

Outra informação bombástica divulgada pela Variety e de que, segundo fontes próximas da atriz, ela teria recebido apenas US$ 104 mil pelo papel, visto que é uma artista de nicho relativamente desconhecida. Aparentemente a grande empresa de streamings quer, de fato, desvincular sua imagem.