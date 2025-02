Bruna Marquezine teria ficado incomodada com bebedeira da família de Leonardo

Bruna Marquezine deu um chá de sumiço na festa de aniversário de seu namorado, João Guilherme, e teve um motivo: ela se incomodou com a bebedeira dos parentes e amigos goianos do ator durante o evento.

A comemoração ocorreu no último sábado (01), porém continua repercutindo nas redes sociais e na mídia. Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, a atriz se manteve afastada dos stories e interagiu pouco com os parentes do namorado por não gostar dos hábitos de bebida da família.

Porém, João Guilherme teria apoiado a decisão da atriz de permanecer nos quartos, em companhia de sua amiga Sasha Meneghel, que também estava lá. Elas não se separaram o evento inteiro, não se "desgrudavam".

Além dos parentes, informações apontam que Bruna Marquezine também não teria curtido muito a interação com Virgínia Fonseca. A influenciadora estava presente com o marido Zé Felipe, irmão de João Guilherme.

Os fãs, que esperavam pelo menos uma foto entre as duas mulheres, ficaram decepcionados com os registros da festa sem Bruna Marquezine. Na internet, fãs do sertanejo detonaram a atriz: “está na família errada, então”, disparou uma.