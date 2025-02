Mãe de Lexa implora por orações à cantora e neta e preocupa fãs

Momentos de fé! Após o apelo de Lexa pela vida da filha Sofia nas redes sociais, a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também usou o seu perfil do Instagram para implorar orações aos internautas. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna e pela Lexa", escreveu a matriarca.

Lexa sofre com um quadro de pré-eclâmpsia precoce. Ela está internada há mais de 15 dias na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na zona sul de São Paulo. Nesta quarta-feira (5), a famosa usou os Stories para pedir que os seguidores usem a fé em prol da vida da sua primeira filha.

"Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração... rezem pela Sofia", escreveu a loira, que está grávida de seis meses de Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. O ator, inclusive, estaria revezando a estadia no hospital com a sogra.

Devido a grave situação e riscos que mãe e filha correm, por meio de nota a assessoria da artista revelou, nos últimos dias, que todos os compromissos de Lexa foram cancelados. A sambista que iria representar a Unidos da Tijuca como rainha na avenida anunciou que não participará mais do Carnaval 2025.

"Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas", dizia o comunicado.