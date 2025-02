Filha de Lexa pode nascer prematura extrema e família pede orações

O parto de Lexa pode acontecer a qualquer momento. Devido ao quadro de saúde de mãe e filha ter se agravado, o nascimento da bebê será antecipado e deve ocorrer ainda nesta quarta-feira (5). A artista sofre com um quadro de pré-eclâmpsia precoce.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a chegada de Sofia estava prevista para acontecer na semana passada, por conta do estado das duas. Entretanto, os médicos conseguiram segurar mais um tempo para que os órgãos da bebê pudessem amadurecer um pouco mais.

Familiares se unem e pedem orações por Lexa nas redes sociais

Nas redes sociais, toda a família se uniu em prol da vida de Lexa e Sofia. Wenny, irmã da artista, escreveu: "Minha Sofia precisa das suas orações com minha irmã Lexa, seja qual for a sua religião, entre nessa corrente do bem, porque precisamos de vocês", escreveu a jovem nos Stories do Instagram.

Darlin Ferrattry, mãe da cantora também usou o seu perfil do Instagram para implorar orações aos internautas. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna e pela Lexa", escreveu a matriarca, que vem revezando a estadia no hospital com Ricardo Vianna, pai da criança.

Na ocasião, Ricardo também usou as redes sociais para pedir orações pela filha. "Independentemente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia. Acredito que a fé move montanhas. Vamos com a gente nessa corrente, por favor", pediu ele.