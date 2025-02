BBB25: Delma passa mal e quer desistir do reality

Com fim das duplas, dona Delma teme o que pode acontecer no jogo. Na área externa da casa, a sogra de Guilherme teve uma crise de ansiedade e caiu no choro. A situação pegou os demais participantes de surpresa. Apesar das desavenças, Vilma, mãe de Diogo Almeida, tentou acalmá-la.

“Eu não vou aguentar! Eu quero ir embora pra minha casa! […] Em questão de comida, você sabe que me afeta demais! Eu já passei por tantas coisas, eu não vou me humilhar por uma migalha de arroz. […] Dinheiro não vai me trazer paz de espírito não", lamentou a dona de casa aos prantos.

Guilherme, por sua vez, ficou emocionado com a situação e tentou aconselhar a sogra a não apertar o botão de desistência sem antes conversarem. "Se for para ver a senhora sofrendo aqui dentro, prefiro que saia mesmo", declarou o confinado.

O fato de toda a casa ter sido castigada com o "Tá Com Nada", acionou gatilhos na idosa. Delma, inclusive, chegou a comentar que a escassez alimentar sempre foi um fato preocupante na sua vida. Ela ainda ressaltou que não saberia como lidar na casa sem a presença do genro, e que passaria vergonha para todo o Brasil.

Nas redes sociais, os internautas apoiaram a participante: "Força e estamos com a senhora", escreveu um usuário. "Dona Delma é o reflexo de uma mulher batalhadora", comentou outro. "Força dona Delma, vai dar tudo certo. Guilherme um grande ser humano, um verdadeiro Big Brother", ressaltou mais um.